Patrick Norman s’arrête à Trois-Pistoles pour sa tournée d’adieu

Sa chanson «Quand on est en amour» a transcendé les frontières, et sa pièce «La Guitare de Jérémie» a traversé le temps. L’auteur-compositeur-interprète Patrick Norman sera le premier invité de la saison 2024 de Diffusion 3P le 6 mai, à l’église de Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles.

Il célèbre sa 55e année de carrière avec une tournée d’adieu à travers le Québec, qui s’arrêtera en sol pistolois pour une soirée. Patrick Norman compte monter sur la scène tant que sa santé le lui permettra.

L’artiste raconte être tombé dans la musique comme Obélix est tombé dans la potion magique. «J’ai toujours eu cette affinité avec la musique, d’aussi loin que je puisse me souvenir. Depuis l’âge de deux ou trois ans, je prenais conscience de la musique et j’entendais la radio, ça me fascinait», se rappelle-t-il.

Son père grattait la guitare lors de festivités familiales. Le chanteur se souvient du caractère rassembleur de l’instrument et de la magie de la musique. «Je n’ai jamais pensé que je gagnerais ma vie avec ça, mais je savais qu’il fallait que je joue.»

Grâce à la musique, il a voyagé jusqu’au Rwanda. Patrick Norman s’y est rendu en octobre dernier pendant trois semaines. Il y a réalisé un rêve en allant à la rencontre des gorilles de montagne.

«J’ai enregistré une chanson qui est devenue un grand succès, ‘’Quand on est en amour’’. Elle s’est rendue jusqu’au Rwanda dans les années 1990 pendant le génocide. Depuis une vingtaine d’années, je reçois des témoignages de gens qui me disent que ma chanson leur a fait du bien […] C’est un pays extraordinaire et féérique le soir. En une seule génération, le pays a pris une toute nouvelle direction. Je suis revenu de là transformé. C’est au-delà du show-business, c’est profondément humain.»

Si Yvon Éthier a vu le jour en 1946, il a revêtu les habits du personnage Patrick Norman en 1969. Le chanteur a pris réellement conscience de l’influence musicale qu’il a eue sur plusieurs générations l’an dernier, lors des festivités de la Fête nationale du Québec sur les Plaines d’Abraham à Québec. Plus de 88 000 personnes ont chanté «Quand on est en amour» en chœur. À peine deux mois auparavant, il était sur la table d’opération puisque la valve aortique de son cœur a été remplacée.

«Quand je suis arrivé sur la scène devant tout le monde, j’ai réalisé tout à coup que je revenais de loin. Il y avait beaucoup de jeunes, je n’en revenais pas. J’avais le gout de leur faire un immense câlin. C’était extraordinaire. C’est la musique la grande responsable de ça.»

Patrick Norman dit n’avoir jamais été aussi heureux que maintenant et il croit être sur son X. «Ça va être une fête unique qui n’arrive qu’une seule fois […] Je n’ai pas l’impression d’avoir travaillé une seule journée de ma vie avec la musique. Ce n’est pas du travail, c’est un bonheur à chaque fois.»

À Trois-Pistoles, les spectateurs peuvent s’attendre à voir des gens heureux partager la scène et à chanter des chansons qu’ils aiment et qu’ils connaissent. Le 33e album de Patrick Norman, intitulé «Si on y allait», a été enregistré à Nashville en 2019.