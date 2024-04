Une seconde soirée-spectacle d’envergure pour les Arabesques de Rivière-du-Loup

À la suite du vif succès remporté lors de la première édition de sa soirée-spectacle de patinage artistique tenue en 2023, les Arabesques récidivent avec une seconde édition, qui se tiendra le samedi 20 avril, dès 19 h, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

En plus des numéros de patinage artistique qui y sont présentés, le club intègrera de nouveau dans son spectacle la danse et le chant avec Arts-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, le hockey avec les Sphinx, le patinage de vitesse avec les Loupiots et, en nouveauté, les djembés de Papa Noël et son équipe, le football avec les Guerriers et la gymnastique avec le Sport-Étude de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Les jeunes sportifs et artistes, ainsi que les entraineurs et bénévoles, sont déjà à pied d’œuvre pour préparer les numéros sous le thème «Autour du monde».

Des invités de l’extérieur seront aussi mis de l’avant, dont le soliste Edward Vasii et le couple Marc-Antoine Laporte et Isabelle Lelièvre. Les jeux de lumière seront de retour avec Les Productions Giard, et l’animation a de nouveau été confiée à Daniel St-Pierre de la station de radio CIEL-FM.

Ajoutons que la créativité de l’organisation n’a pas de limite avec une nouvelle formule pour opposer sous forme de défi le patinage artistique, le patinage de vitesse et le hockey.

Les billets sont présentement en vente, sous places réservées, au www.cpardl.ca.

Le club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup souhaite remercier ses généreux commanditaires qui sont encore au rendez-vous, dont son partenaire majeur, la Ville de Rivière-du-Loup.