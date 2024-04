Sortie 2024 : exposition de fin d’études en arts visuels

Les élèves en Arts visuels du Cégep de Rivière-du-Loup qui termineront leur parcours collégial en mai prochain présentent Sortie 2024, une exposition qui met en valeur des travaux réalisés au cours des deux dernières années de ce programme d’études préuniversitaires.

L’exposition réunira une soixantaine d’œuvres qui témoigneront des différentes expériences de création vécues par les élèves pendant leurs études au sein du programme. À travers l’exploration d’une multitude de techniques de création pratiques (dessin, sculpture, peinture) et numériques (vidéo, photographie et images de synthèse) se traduit la richesse de leur expression authentique.

Le personnel enseignant du programme Arts visuels est particulièrement fier de la tenue de cette exposition qui témoigne de la vitalité créative et du talent de ces jeunes artistes. Rappelons que le programme Arts visuels donne accès à plus de 150 programmes universitaires dans plusieurs domaines tels que les arts visuels, l’enseignement, les communications, le cinéma, le théâtre et de nombreux autres.

L’exposition est accessible sur les heures d’ouverture du Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup du 16 avril au 24 mai. Toute la population est invitée au vernissage qui aura lieu le mardi 16 avril, de 17 h à 19 h, au Centre culturel Berger.