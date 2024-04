Deux événements littéraires exclusifs à la bibliothèque Françoise-Bédard

Qui dit avril dit Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. La bibliothèque Françoise-Bédard de Rivière-du-Loup soulignera cette journée thématique, le jeudi 25 avril, lors d’un cocktail littéraire rassemblant des auteurs et autrices de la région du KRTB.

Ce 5 à 7 réunira une douzaine d’artistes qui ont publié un ouvrage au cours des deux dernières années. Certains, comme Louise Petitpas, profiteront même de l’occasion pour lancer un nouveau livre. Dans tous les cas, le public pourra échanger avec eux autour d’un verre et de bouchées, les entendre lire un extrait de leur œuvre et leur acheter un exemplaire dédicacé. On y soulignera également la réouverture des petites bibliothèques gratuites et le lancement du 3e épisode des «Chroniques de Karel».

Dans un même ordre d’idées, la bibliothèque en profite pour accueillir Chacha Enriquez, qui enseigne la sociologie à l’UQAM et au cégep. Iel s’arrêtera à Rivière-du-Loup le vendredi 26 avril dans le cadre de la tournée promotionnelle mise sur pied pour le lancement de l’ouvrage collectif «Sexualités et dissidences queers »(Éditions du remue-ménage). Présenté par la bibliothèque, cet autre 5 à 7 aura lieu au Café créatif de la Maison de la culture, au 3e étage.

Ce lancement, orchestré en collaboration avec Diversité KRTB, est ouvert à l’ensemble de la population. Le public pourra assister à des présentations variées en lien avec le contenu du recueil, notamment sur le polyamour, les bisexualités, la culture du consentement et plusieurs autres sujets qui interpellent les communautés 2SLGBTQIA+.

Ces deux activités sont offertes gratuitement. Pour toutes questions, les citoyens sont invités à téléphoner au 418 867-6669 ou à écrire à [email protected].