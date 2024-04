Le mythe du rêve américain présenté au Centre culturel Berger

Rivière-du-Loup en spectacles présente la ciné-conférence «Route 66, Le mythe du rêve américain» de Christian Vérot, le mercredi 17 avril à 19 h 30 au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Cette ciné-conférence est une production des Grands Explorateurs.

C’est le symbole de la conquête de l’Ouest et de la ruée vers l’or, là où à l’époque les Indiens avaient tracé les premiers sentiers. C’est aussi le théâtre du roman de Steinbeck, «Les raisins de la colère», ou l’histoire de ces paysans de l’Arkansas et de l’Oklahoma qui, dans les années 1930, durent quitter leurs terres pour survivre. Elle semble abandonnée et traverse l’Amérique de Chicago à Los Angeles : c’est la mythique Route 66!

Aujourd’hui, des canyons désertiques aux plages californiennes, la route 66 se réinvente au fil des témoignages de celles et ceux qui y sont attachés. Ils nous montrent cette vieille Cadillac rouillée, ces motels de villes fantômes ou encore ces fermes en ruines d’un autre temps, mais aussi les œuvres incroyables que les artistes ont parsemées dans le désert comme ces surprenants champs de cactus, et le style cuir et tatouages qu’ils arborent fièrement. Le réalisateur Christian Vérot, qui sera sur place lors de la diffusion, convie le public à une véritable immersion dans l’Amérique d’hier, avec ses vestiges du Far West.