Loïc Lafrance passe en demi-finale des Francouvertes

La formation musicale louperivoise de Loïc Lafrance est passée en demi-finale du concours de la relève musicale les Francouvertes, à Montréal. Le groupe s’est classé sur la 3e marche du podium des soirées préliminaires.

«Ça fait du bien d’avoir des commentaires positifs après avoir subi une vague de haine sur les réseaux sociaux, à la suite de ma participation à l’émission La Voix», constate Loïc Lafrance.

L’artiste avait même organisé sur son compte Instagram un concours visant à couronner le meilleur «commentaire de boomer» afin de tourner cette situation en dérision et d’y trouver une pointe d’humour.

Loïc Lafrance s’est dit nerveux de participer aux Francouvertes, un concours qu’il suit depuis qu’il est jeune. «Pour moi, c’est comme l’Occupation double de la musique queb’. Ça vient aussi avec son lot de pression, parce qu’on reçoit des notes d’un jury». Les deux premières positions sont occupées par Soleil Launière et Princesses. Les soirées de demi-finale sont prévues du 15 au 17 avril.

L’ambiance est aussi différente lors de ce concours, puisque l’auteur-compositeur-interprète est habitué que le public danse et forme des «mushpits» lors de ses prestations. Ce n’est pas le cas au Cabaret du Lion d’Or de Montréal, où le public des Francouvertes est invité à analyser le spectacle et la mise en scène.

Le groupe de Loïc Lafrance est formé des Louperivois Mathieu Boucher, Philippe Boucher, Bastien Banville et Gabriel Chouinard de Saint-Antonin. «Nous sommes le seul projet issu du Bas-Saint-Laurent qui se rend en demi-finale, nous avons une obligation de performance», lance l’artiste, à la blague.

Lors des demi-finales au mois d’avril, le groupe présentera deux nouvelles chansons. Loïc Lafrance veut conserver le format du spectacle et l’amplifier. «Ce que je me souhaite pour le mois d’avril ? Pouvoir faire en masse de jogging, pratiquer le plus possible et une bonne fin de session.»

La musique de Loïc Lafrance prend ses inspirations du rock des années 70. «J’ai beaucoup aimé qu’on ait fait la promotion de l’énergie du spectacle et du côté naïf et candide. J’ai vu le terme naïveté utilisé avec un angle positif, comme je vois le spectacle.»

Deux autres formations musicales de la région, Collation et Maud Evelyne, ne sont pas passées à l’étape suivante des Francouvertes. La grande finale est prévue le lundi 13 mai au Club Soda de Montréal. Les deux porte-paroles de cette édition sont Lou-Adriane Cassidy et Thierry Larose. Les participants courent la chance de mettre la main sur une bourse de 15 000 $ offerte par SiriusXM ou l’une des trois bourses Andréanne-Sasseville de 5 000 $ chacune.