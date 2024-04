Congrès régional des Cercles des fermières à Packington

Déjà visitée par plus de six millions de personnes en France, en Angleterre, en Italie, au Brésil, au Canada et aux États-Unis depuis son lancement à la cathédrale de Notre-Dame de Paris en 2012, l’exposition itinérante «Thérèse de Lisieux ou la brûlure d’amour» visitera pour la première fois la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre d’une grande ...