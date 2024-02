Ouverture du Café créatif et de la Ruche d’art à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup

De nouveaux services s’ajoutent à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. À compter de samedi, les citoyens pourront fréquenter le Café créatif, où il sera possible de boire et de grignoter tout en lisant un livre emprunté à la bibliothèque, et découvrir la Ruche d’art, un espace communautaire de création.

Le troisième étage de l’édifice municipal de la rue du Rocher était mûr pour une dose d’amour. Avec la hausse de fréquentation observée depuis la rénovation de la bibliothèque Françoise-Bédard, l’occasion était belle de donner une nouvelle vocation aux locaux situés juste au-dessus et de créer un maillage entre les étages de cet ancien couvent.

«À la suite d’une vaste réflexion sur l’état de la pratique artistique, dans le cadre du projet ACTE-culture en partenariat avec Culture Bas-Saint-Laurent, il est aussi apparu évident qu’il manquait de lieux de rassemblement pour les communautés culturelles. Nous avons donc entrepris de redonner ce lieu aux citoyens et d’y offrir des services complémentaires à ceux déjà existants dans le milieu», explique Alexandra Cloutier, coordonnatrice à la culture.

Au Café créatif, aménagé dans le foyer Georgianna-Juneau, des cafés de spécialité et des collations seront servis en tout temps sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. Des groupes pourront également y tenir des rencontres, grâce à un système de rétroprojection.

Aménagée dans l’ancien studio de danse adjacent, la Ruche d’art permettra aux amateurs de bricoler librement, grâce à de l’équipement et du matériel artistique gratuits.

Afin de garnir les tablettes de la Ruche d’art, la Ville lance un appel de dons auprès des organismes, entreprises et citoyens qui souhaitent se départir de matériel d’art (carton, feutrine, autocollants), d’accessoires de bricolage (pinceaux, poinçons, crayons) ou d’autres petits outils utiles à l’imaginaire. Les dons peuvent être déposés dans une boîte à l’entrée de la bibliothèque jusqu’au 1er mars. Ils seront également acceptés directement sur place, après l’ouverture.

Le lancement de ces deux services s’inscrit dans le cadre de la Semaine en famille. La relâche scolaire sera donc le moment idéal pour explorer les nouveaux espaces. Les familles et les curieux sont attendus à l’ouverture officielle, qui aura lieu le samedi 2 mars, de 13 h à 16 h. À la Ruche d’art, des ateliers animés, ouverts à tous, seront offerts à quelques reprises pendant la semaine.