«Fanny» de Rébecca Déraspe présentée au Théâtre du Bic

La pièce de théâtre «Fanny» de l’autrice originaire de Notre-Dame-du-Portage, Rébecca Déraspe, sera présentée pour la toute première fois dans la province au Théâtre du Bic dans le cadre de la programmation estivale du 16 juillet au 17 aout.

«Ça fait longtemps que j’ai envie d’avoir une pièce présentée au Théâtre du Bic. C’est comme un rêve», explique Rébecca Déraspe. La Pistoloise Marie-Hélène Gendreau, la directrice du Théâtre du Bic depuis moins d’un an, en assure la mise en scène avec Hubert Lemire du Théâtre du Double signe de Sherbrooke. Ils sont tous les deux coproducteurs de ce spectacle.

La pièce «Fanny» a été créée en France à la Comédie de Reims en 2022. Le texte a été écrit en 2019 par Rébecca Déraspe pour l’actrice Gisèle Torterolo à l’initiative de la compagnie française O’Brother Company.

«J’ai eu la commande d’écrire une pièce avec de la matière, de la consistance, pour une femme de 55 ans. [L’oeuvre] a eu une belle vie européenne, mais son parcours a été influencé par la pandémie», précise l’autrice.

Elle travaille présentement afin d’adapter sa propre pièce au langage et aux réalités québécoises. L’autrice sera plongée dans ce processus de réécriture tout le mois de mars. «On parle de féminisme. C’est une rencontre entre deux générations : une femme dans la cinquantaine et une étudiante dans la vingtaine. Elles vivent un choc d’idéologies et une transformation au contact l’une de l’autre», ajoute Rébecca Déraspe.

Elle pourra par ailleurs adapter son texte aux forces des comédiens qui l’interpréteront cet été. Une première rencontre d’équipe a déjà eu lieu au cours des dernières semaines. «Marie-Thérèse Fortin est incroyable, je l’admire beaucoup. J’avais déjà travaillé avec elle sur ma pièce ‘’Les filles du Saint-Laurent’’», souligne l’autrice.

Le Théâtre du Bic présentera aussi la pièce «L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir» du 20 au 29 juin avec les comédiens Catherine-Oksana Desjardins et Steven-Lee Potvin. Elle est inspirée du soulèvement des communautés lors des opérations Dignité dans les années 1970 dans l’Est-du-Québec afin d’éviter la fermeture de leurs villages. Eudore Belzile en signe la mise en scène.