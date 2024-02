Musique et danse africaines avec Mohamed Keita à Cacouna

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, la Bibliothèque Émile Nelligan de Cacouna propose une activité gratuite d’initiation aux musiques et danses africaines avec Mohamed Keita.

Toute la famille est conviée à la bibliothèque située au 435, rue du Couvent ce samedi 24 février à 14 h pour en profiter. Il est recommandé d’arriver à l’avance puisque les places étant limitées, ce sera premier arrivé, premier servi.



Mohamed Keita est un percussionniste, danseur professionnel et papa né à Conakry, en Guinée. Il a œuvré plus de dix ans au sein de diverses troupes de ballets africains. Depuis 2018, Mohamed offre en sol québécois des ateliers aux jeunes dans le cadre du programme La culture à l’école et des cours de danse africaine à des groupes adultes.

Lors de sa prestation à la bibliothèque, il jouera du djembé, du balafon, chantera des chants de la Guinée et fera danser toute la famille pendant 60 minutes.