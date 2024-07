Soirées de contes à la Vieille-École de Saint-André-de-Kamouraska

Après cinq spectacles en solo, un livre et sa série Max et Livia sur son quotidien avec sa fille, Maxim Martin est enfin de retour sur scène. Il sera de passage à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles le 2 aout pour un spectacle présenté par Diffusion 3P. Avec «Bon Chien», l'humoriste propose une immersion dans sa quête complexe et ...