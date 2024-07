La première de «Marie Blanc» est présentée à guichets fermés

La première de la pièce de théâtre musicale «Marie Blanc, Une histoire du Témiscouata», produite à Témiscouata-sur-le-Lac, a été présentée à guichets fermés le 18 juillet au BeauLieu culturel. Ce départ est encourageant pour les 9 prochains spectacles à venir, selon Annie Desrochers, directrice générale par intérim de la salle de spectacle.

«Les gens étaient très enthousiastes. Quelques personnes de la région connaissaient déjà un peu l’histoire de Marie Blanc, mais ils en ont appris plus. Celles de l’extérieur étaient enchantées d’en apprendre plus sur la légende», constate Mme Desrochers.

La pièce se base sur l’histoire d’amour entre Marie Melford Blanc Charlier, une Américaine d’origine martiniquaise avec un avocat de New York, William Bishop. Ce dernier lui a fait construire un pavillon de chasse nommé le Gray Lodge en 1905, en bordure du lac Témiscouata, pour son amante. Même si les deux amoureux se sont quittés en 1910, Marie Blanc a continué d’habiter la résidence seule, appréciant les paysages et la compagnie des Témilacois. Elle a aussi tissé des liens avec les religieuses de la congrégation des Filles de Jésus.

L’écriture de cette pièce de théâtre a demandé un important travail de recherche. Annie Desrochers, l’autrice, a mis la main sur des correspondances de Marie Blanc, grâce à la collaboration des propriétaires de l’auberge qui porte le même nom.

«On s’est amusés aussi à travers tout cela en créant des personnages. On parle de la région, ça crée un sentiment d’appartenance et de l’ambiance», explique-t-elle. Annie Desrochers signe également la mise en scène.

Le public est accueilli dans une salle d’environ 150 places, ce qui crée des représentations intimes, près des spectateurs. «Les gens ont l’impression d’être dans leur salon, donc ils embarquent plus dans l’histoire.»

Cette pièce met en vedette Claudie Lavoie dans le rôle-titre, Claude Lefrançois, Dave Hammond, Josiane Roy, Naomie-Jade Pelletier, Rosie Moreau et Sébastien Thériault. Elle est issue d’une collaboration entre le BeauLieu culturel, l’École de musique du Témiscouata et la Société d’histoire et d’archéologie du Témiscouata. Les décors et les costumes sont aussi l’œuvre d’artistes locaux. «Tout cela mis ensemble fait en sorte que ce projet nous parlait énormément», conclut Mme Desrochers.

Le spectacle a pu être mis sur pied grâce à un appui de 35 000 $ sur 5 ans de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et de 50 000 $ sur 5 ans de la MRC de Témiscouata.

«Marie Blanc, Une histoire du Témiscouata», est présentée du 18 juillet au 10 aout au BeauLieu culturel du Témiscouata. Les détails sont disponibles au blct.ca.