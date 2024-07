Rire aux éclats avec Simon Trottier à Saint-Modeste

La municipalité de Saint-Modeste annonce une soirée d'humour avec Simon Trottier. L’évènement est prévu ce 27 juillet à 19 h 30 à l’Espace collectif Berger.

Connu pour son humour incisif et ses observations hilarantes sur la vie quotidienne, Simon Trottier est un humoriste prometteur qui a déjà conquis des milliers de fans à travers la province. Son style unique et sa capacité à transformer les situations banales en moments de pur éclat garantissent un spectacle plein de surprises et de rires.

Les billets pour le spectacle sont disponibles à l'achat en ligne sur lepointdevente.com et au bureau municipal.