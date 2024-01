Loïc Lafrance en audition à La Voix

L’artiste multidisciplinaire originaire de Saint-Antonin, Loïc Lafrance, a participé aux auditions à l’aveugle de la populaire émission La Voix présentée ce dimanche 28 janvier à TVA.

Il a interprété la chanson «Rebound» de Philippe Brach en s’accompagnant à la guitare. «C’est un auteur-compositeur», a rapidement fait remarqué Corneille, l’un des coachs.

«Je vais t’annoncer une bonne nouvelle, tu es un artiste. Tu n’avais pas besoin de venir sur cette scène-là pour le prouver aux autres ou te le prouver toi-même», lui a expliqué Corneille, à la fin de sa prestation. «Je suis persuadé que tu vas trouver ta voix avec tes propres [chansons]. C’est mon intuition.»

S’il n’a pas été sélectionné, son personnage coloré n’a pas manqué de piquer la curiosité des juges. «Loïc, on devrait écouter une de tes propres [chansons]», a ajouté Charles Lafortune, l’animateur de l’émission. L’artiste de 22 ans a donc eu la chance d’interpréter sa propre chanson «3H44AM».

«Loïc, c’est une belle bibitte. C’est vraiment un tout artistiquement. Il nous manquait un bout, dos à lui, et quand on s’est retourné on a tout compris», a exprimé Roxanne Bruneau.

Sa conjointe, Marianne Blouin, ses mères, Nancy et Nathalie, et deux de ses amis étaient présents pour l'encourager en coulisses.

Le 3 novembre dernier, Loïc Lafrance a lancé son nouvel EP de cinq chansons intitulé «Théâtre/Violence». En juillet 2022, il avait été sélectionné parmi les 24 demi-finalistes du 54e Festival international de la chanson de Granby. Son premier album, intitulé «Le monde des adultes» est paru en novembre 2021.