Rivière-du-Loup en spectacles présente la première ciné-conférence de la saison, «Au pied de l'Himalaya méconnu», le mercredi 24 janvier à 19 h 30 au Centre culturel Berger.

Himalaya : un nom qui a toujours fait rêver, synonyme de pics enneigés, de glaciers et de défis à relever. Mais c’est un autre visage du célèbre sommet qu’Alain Wodey va dévoiler dans ce film, bien loin des clichés. De la plaine Assamaise, luxuriante et fertile, à l’île de Majuli, sur le fleuve Brahmapoutre, avec sa faune et sa flore tropicale, le public se laissera éblouir par des paysages à couper le souffle.

Jusqu’en 1995, cet État, l’Arunachal Pradesh, était interdit d’accès aux étrangers. À chacun de ses nombreux voyages, Alain a tenté d’y pénétrer, mais sans succès. Il a fallu qu’il attende 2002 pour enfin réaliser ce voyage qui lui tenait tant à cœur et espérer entrouvrir la «Porte de la sérénité», un nom plein de promesses qui reflète si bien la philosophie de cette région située dans le nord-est de l’Inde. Un État discret, en partie revendiqué par la Chine, mais surtout méconnu.

Pour Alain Wodey, l’essentiel dans le voyage, c’est de partir à la rencontre des autres. Cet autodidacte s’est lancé très tôt en tant que cinéaste indépendant en réalisant des reportages sur la Finlande, la Turquie, l’Afghanistan... Depuis 1972, il parcourt l’Asie, et plus particulièrement le nord-est de l’Inde et l’Indonésie où il aime partager le quotidien des minorités ethniques durant de nombreux mois pour vous présenter aujourd’hui ce témoignage profondément humain sur une région de l’Himalaya encore méconnue.

Pour plus de détails au sujet de ce spectacle, il est possible de contacter la billetterie du Centre culturel Berger au 418 867-6666 ou visitez le www.rdlenspectacles.com.