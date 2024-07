Maxim Martin en rodage de son sixième spectacle solo

Après cinq spectacles en solo, un livre et sa série Max et Livia sur son quotidien avec sa fille, Maxim Martin est enfin de retour sur scène. Il sera de passage à l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles le 2 aout pour un spectacle présenté par Diffusion 3P.

Avec «Bon Chien», l'humoriste propose une immersion dans sa quête complexe et surprenante de simplicité. Avec toute l'authenticité qu'on lui connaît, Maxim dévoilera des facettes insoupçonnées de sa personnalité qui se sont révélées au fil de sa recherche d'équilibre. Il ouvre ainsi, pour son public, une fenêtre sur les petites et grandes frustrations rencontrées sur son chemin vers la zénitude.

Maxim cumule aujourd'hui plus de 35 ans de carrière en humour ponctués de spectacles, de présences à la radio, d'animations et de numéros marquants dans les Galas Juste pour rire. En plus d'entamer sa sixième tournée, Maxim anime sa série balado Deal avec depuis l'automne 2023, et donne aussi des conférences fort courues sur différents thèmes tels que la sobriété, le TDAH et sauter dans le vide. Il a également écrit «Excessif», un livre imprégné d'humour et de souffrance dans lequel il raconte son long combat contre l'alcool et la drogue.