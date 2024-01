Le Musée du Bas-Saint-Laurent souligne le 100e anniversaire de naissance de Marcelle Ferron

Le Musée du Bas-Saint-Laurent, en collaboration avec Les Amis de la place Marcelle-Ferron, présente l’exposition «Marcelle Ferron. Une flamme intarissable», dans le hall du Musée. L’artiste peintre et verrière, originaire de Louiseville en Mauricie, aurait eu 100 ans le 29 janvier. Signataire du Refus global, elle est une figure incontestable de l’art contemporain québécois.

Le vernissage de cette exposition aura lieu le 25 janvier à 17 h. La présentation du documentaire «Ferron, Marcelle», réalisé en 1989 par Monique Crouillière et distribué par l'Office National du Film, fera partie intégrante de la soirée. Ce dernier dépeint l’artiste comme étant: «Femme rebelle, peintre solitaire, artiste farouchement indépendante, mais aussi personnage public haut en couleur.»

Du 25 janvier au 21 avril, le public aura la chance de découvrir cette exposition qui regroupe quatre œuvres créées entre 1953 et 1966, issues de la collection du Musée du Bas-Saint-Laurent. Les œuvres présentées mettent en lumière différentes phases d’exploration du langage pictural de Marcelle Ferron. Une de ces œuvres introduit d’ailleurs sa pratique comme artiste verrière.

Au cours de sa carrière, Marcelle Ferron a créé près d’une vingtaine de murales de verre pour différents bâtiments publics et privés au Québec, dont les plus connues sont celles des stations de métro Champ-de-Mars et Vendôme à Montréal.

À travers cette exposition, le Musée du Bas-Saint-Laurent, en partenariat avec les Amis de la Place Marcelle-Ferron, tient à souligner cette artiste incontournable qui a grandement marqué le champ artistique du Québec.