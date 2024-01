Des passes directes sur la palette pour Nathalie Gamache en 2024

L’année 2024 débute excessivement bien pour la technicienne en administration des ressources humaines au Cégep de Rivière-du-Loup et écrivaine jeunesse Nathalie Gamache. Le 8 janvier, elle a publié son 14e livre, le premier tome de sa trilogie Direct sur la palette. Ce roman jeunesse est le premier de cinq publications à venir pour l’autrice louperivoise dans les prochains mois.

Ainsi, en date du 31 décembre 2024, Mme Gamache, qui signe sa 20e année en tant qu’écrivaine, aura publié 18 livres jeunesse, soit près d’un par année. Un accomplissement qui la rend très fière : «On dirait que je ne le réalise pas nécessairement», confie-t-elle en rigolant.

«Direct sur la palette. Première période» raconte l’histoire de Mathis et son meilleur ami Léo qui jouent au hockey ensemble dès qu’ils ont un moment de libre. Ils prendront part à un grand tournoi de hockey où des recruteurs de l’école secondaire s’y retrouveront. Une chance inouïe pour eux de se faire remarquer.

L’autrice a écrit le roman il y a six ou sept ans. Elle avait remarqué que très peu de livres pour garçons étaient écrits. «C’est un peu dans cette optique-là que je me suis lancée», partage-t-elle. Elle s’est donc mise à écrire un livre un peu plus masculin, son premier sur le sport. Mais elle est catégorique : le roman convient à tous, autant aux filles qu’aux garçons, qu’aux jeunes et moins jeunes.

À l’été 2023, elle a décidé de retravailler son manuscrit et de l’envoyer à des maisons d’édition des éditeurs. Rapidement, elle a une un retour des éditeurs de Victor et Anaïs. «Ils m’ont dit que ça faisait à peu près deux ans qu’ils attendaient un livre sur le hockey comme celui-là. Ils en ont reçu d’autres, mais ce n’était pas tout à fait ce qu’ils voulaient. Donc j’étais vraiment touchée qu’ils aiment beaucoup mon livre», rapporte Nathalie Gamache.

D’emblée, la maison d’édition lui a proposé d’écrire une trilogie. Une belle surprise pour la technicienne en administration. Elle a immédiatement accepté et sauté à pieds joints dans l’aventure.

Le deuxième tome est, d’ailleurs, déjà terminé et en correction. Il risque d’être publié en avril. Le troisième de la série est bien avancé aussi, se réjouit l’autrice. «Quand j’ai une idée, ça défile dans ma tête. Au fur et à mesure que j’écris, l’histoire se dessine toute seule», relate-t-elle. Elle se trouve excessivement chanceuse de ne pas être beaucoup confrontée au syndrome de la page blanche et d’avoir été publiée plusieurs fois.

«Je crois aussi qu’il y a une question de timing. Je suis peut-être arrivée au bon moment pour les maisons d’édition», croit-elle. Au cours de l’année, les deux autres tomes de Direct sur la palette seront lancés en librairie. Deux autres romans jeunesse complètement différents seront aussi avec un autre éditeur.

En attendant, il est possible de se procurer son plus récent tome dans les librairies de la région. Nathalie Gamache sera aussi présente à la Librairie du Portage le samedi 20 janvier pour une séance de signatures et rencontrer ses lecteurs.