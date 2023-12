Un nouveau roman pour l’auteure Joe Rivard

Les amateurs du populaire du groupe Bleu Jeans Bleu reconnaitront de nombreux visages connus et des paysages de la région de Rivière-du-Loup et du Kamouraska dans le tout nouveau vidéoclip de la chanson «Crazy carpet», diffusé le 27 novembre. Dans certaines scènes extérieures on peut reconnaître le sentier des Cabourons à ...