Dévoilement de deux nouveaux spectacles au Centre culturel Berger

L’équipe de Rivière-du-Loup en spectacles ajoute deux nouveaux spectacles à sa programmation hiver-printemps 2024.

Le premier spectacle est «Hommage à Metallica symphonique II», le vendredi 12 avril à 20 h au Centre culturel Berger. Le second spectacle est celui de Fuudge et Renard Blanc présenté en plateau double, le jeudi 9 mai à 20 h, en formule Shows du garage au Centre culturel Berger.

Après l’immense succès du spectacle Hommage à Metallica symphonique présenté en 2022, l’orchestre du programme Arts-études musique de l’École secondaire de Rivière-du-Loup et le groupe AlcoholicA unissent leurs forces à nouveau pour présenter le spectacle «Hommage à Metallica symphonique II».

Avec près de 60 musiciens sur scène, les ensembles présenteront les pièces les plus percutantes que le légendaire groupe californien Metallica avait interprétées en concert avec l’Orchestre symphonique de San Francisco en 1999, et gravées sur l’album MetallicaS&M.

À la fois psych, stoner et grunge, Fuudge a la finesse de «varger» avec mélodie, subtilité et pertinence. David Bujold et ses acolytes expérimentés ont rapidement su élever leur groupe au rang d’incontournable de la scène rock québécoise actuelle.

Renard Blanc est un groupe de rock alternatif qui se démarque par sa capacité à créer une expérience immersive mémorable, alliant le rock à une couche d’ambiances atmosphériques musicales et visuelles. Mené par Vincent Lepage à la voix et à la guitare, Antoine St-Onge à la basse et Alexandre Crépeau à la batterie, le groupe explore des univers tels que l’onirique, la mort et la dépression à travers une musique puissante et introspective.

Les billets sont disponibles sur place à la billetterie du Centre culturel Berger, par téléphone au 418 867-6666 ou en ligne au www.rdlenspectacles.com.