Rébecca Déraspe remporte le prix Michel-Tremblay 2023

Pour une deuxième fois, l’autrice de théâtre Rébecca Déraspe de Rivière-du-Loup a remporté le prix Michel-Tremblay, une récompense accordée au meilleur texte porté professionnellement à la scène au cours de la saison précédente pour sa pièce «Les Glaces».

Cette distinction est accompagnée d’une bourse totale de 20 000 $, dont 10 000 $ sont versés par le Conseil des arts et des lettres, et 10 000 $ par la Fondation du Centre des auteurs dramatiques.

«Ça me touche tellement, que ce propos-là circule dans le monde. On écrit pour changer les choses. Quand tu reçois des prix comme ceux-là, ce désir fait son chemin, explique Rébecca Déraspe. Je ne m’attendais vraiment pas à gagner cette année. Je suis vraiment très heureuse et surprise.»

La pièce de théâtre gagnante, «Les Glaces», a été écrite dans la foulée du mouvement de dénonciation des violences à caractère sexuel #moiaussi en 2017. Elle explore la question du consentement et offre une réflexion sur le pardon à travers le parcours des différents personnages impliqués dans une histoire d’agression sexuelle non dénoncée.

«Ça m’a pris trois ans à écrire cette pièce. J’ai aussi fait une résidence d’écriture à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour mettre tout cela en perspective historique dans ma tête et ça m’a donné une distance nécessaire de ce sujet [pour pouvoir en parler]. C’était tellement sensible il y a quelques années», explique l’autrice louperivoise.

Le personnage principal, Noémie, à la fin de la trentaine, a un garçon de 17 qui est accusé de violences sexuelles. Cette histoire réveille un viol qu’elle a vécu à l’âge de 16 ans. Elle décide d’entrer en contact avec les deux agresseurs. Ils ont tous les deux eu des parcours de vie exemplaires, l’un est psychologue et l’autre est à l’université. Sébastien et Vincent devront affronter les conséquences de leurs gestes commis des années auparavant.

« Les Glaces Ça commence avec une intuition Un désir De fouiller dans mes vulnérabilités Sans gêne Sans pudeur Avec les tremblements de mes premières relations Écrire cette pièce là, ça m’a demandé du temps Beaucoup de temps De l’amour Beaucoup d’amour » - Rébecca Déraspe

«La remise des prix de la Fondation du Centre des auteurs dramatiques nous permet de mesurer l’immense talent de nos dramaturges, qui font preuve d'audace, d'intelligence et de sensibilité pour mettre en mots et en scène les enjeux qui traversent notre société. C’est le cas de Rébecca Déraspe, qui, avec son brillant et pertinent texte ‘’Les Glaces’’, remporte aujourd’hui le prix Michel-Tremblay», a indiqué la présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec, Anne-Marie Jean, lors de la remise du prix qui avait lieu le 7 novembre.

La pièce de théâtre «Les Glaces» avait d’ailleurs été présentée au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup le 1er décembre 2022. Elle est une coproduction de La Manufacture et La Bordée.

L’autrice Rébecca Déraspe est diplômée en écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada en 2010. En 2020, elle a remporté une première fois le prix Michel-Tremblay pour sa pièce «Ceux qui se sont évaporés». Elle travaille présentement sur l’écriture d’un scénario afin d’adapter cette œuvre au cinéma avec Ariane Louis-Seize.

» À lire aussi : «Les Glaces», ouvrir le dialogue sur le consentement