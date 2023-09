Des arts textiles traditionnels des Cercles des Fermières aux pratiques contemporaines de cette discipline, les citoyens de Rivière-du-Loup et des environs feront plusieurs découvertes lors du premier microfestival Matière(s) à réflexion organisé du 29 septembre au 1er octobre auMusée du Bas-Saint-Laurent.

L’évènement est directement relié à l’exposition en place depuis le 16 juin et présentée jusqu’au 8 octobre, Ces liens qui nous tissent. Espace collectif reflétant le travail du textile en arts actuels, la présentation réserve aussi un endroit pour découvrir la pratique des Fermières.

«On s’est dit que ce serait génial de faire un microfestival où on pousse plus loin la réflexion autour des arts textiles», soutient la conservatrice et commissionnaire Oriane A. Van Coppenolle. La programmation répertoriée sur trois jours visera à approfondir la connaissance des arts textiles, de présenter divers performances et ateliers de création au grand public.

Dès le vendredi, l’évènement sera lancé avec un cocktail d’ouverture suivi d’une visite guidée (places limitées) de l’exposition Ces liens qui nous tissent pour ceux qui ne l’auraient pas encore vue, puis d’une performance du doux soft club qui activera son œuvre Siesta blue.

Le samedi, sont prévues une conférence sur La technologie au service de la fabrication, une performance de Nadia Gagné qui poursuivra et terminera son œuvre et une table ronde sur Le textile, un puissant porte-voix animée par Mme Van Coppenolle.

Le dimanche, la présidente provinciale des Cercles de Fermières du Québec, Marie Parent, donnera la conférence Regard et Transmission. Suivra une présentation Réseaux et matières sensibles par la commissionnaire Marie-Pierre Daigle.

«Tout est complémentaire», confie la conservatrice. Les activités visent à mettre de l’avant les arts textiles et montrer ce qui peut être accompli dans cette discipline en art actuel notamment en ce qui a trait à la technologie. Elles sont offertes gratuitement au public dans le cadre des Journées de la culture.

Pour découvrir les divers ateliers prévus tout au long de la fin de semaine ou pour plus de détails sur la programmation complète, il faut se rendre au mbsl.qc.ca. Afin de réserver une place à la visite guidée de l’exposition, il faut composer le 418 862-7547 ou écrire au [email protected].