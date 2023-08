Dévoilement des finalistes du Prix du patrimoine 2023 en médiation patrimoine au Bas-Saint-Laurent

Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) a annoncé les six finalistes du Prix du patrimoine 2023 dans la catégorie médiation du patrimoine. Les lauréats seront connus le 5 octobre lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent.

La sélection des gagnants est déterminée par un jury composé de spécialistes en patrimoine de la région. COGECO est partenaire dans la réalisation de deux capsules vidéo qui seront présentées lors du gala et diffusées par la suite à travers le territoire.

Dans le volet projet, qui vise les activités et les réalisations qui documentent des savoir-faire, mettent en valeur des collections en créant des liens avec le public, voici les finalistes : Parcours fantôme (Manoir Fraser - MRC de Rivière-du-Loup), Histoire de promenade (Normand Ouellet et Chantal Tremblay - MRC de la Matanie) et Viens que j’te raconte (Sophie Poulin de Courval - MRC de Kamouraska).

Dans le volet Action, qui souligne l’implication bénévole, le travail de recherche ou une carrière vouée à la sensibilisation du patrimoine bas-laurentien, les projets sélectionnés sont : Germain Bélanger et Serge Rioux (L’histoire des moulins à scie de Saint-Jean-de-Dieu - MRC des Basques), Les Jardins de Métis (Elsie 150 - MRC de la Mitis) et Parcours fil rouge (Passeurs de mémoires - MRC de Kamouras).

Ouverte à tous, la remise des prix se tiendra le 5 octobre lors du Gala des prix Culture Bas-Saint-Laurent. Le lieu de l’événement sera dévoilé prochainement.