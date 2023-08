Spectacle à la Cour de circuit de L’Isle-Verte

Le duo El' Ti-Couple formé de Trycia Goulet-Pelletier et Roy Michaud sera en spectacle lors de deux représentations le 17 aout et le 20 aout à 20 h à la Cour de circuit de L’Isle-Verte.

Ces deux inséparables sauront divertir le public au son de la guitare et du mélodica avec leurs chansons de diverses époques et styles et leurs medleys bilingues. Les billets sont en vente au Marché Ami de L’Isle-Verte et à la Cour de circuit.