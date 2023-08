Bleu tendre présenté du 18 au 20 aout

Vrille art actuel lance du 18 au 20 aout 2023 un évènement abordant le thème de la douceur dans les paysages exceptionnels du littoral bas-laurentien, en territoire wolastoqey. Le public pourra découvrir le projet entre-bleu, présenté par le collectif du doux soft club, qui fait suite à une résidence d’artistes à l’invitation de Vrille art actuel en juin et juillet dernier.

De plus, huit artistes et intervenants invités réaliseront des performances artistiques et animeront des ateliers, des conférences et des discussions centrés sur l’éthique du prendre soin. L’évènement se déroulera à proximité des berges du Saint-Laurent dans trois lieux distincts soit le Camping Rivière-Ouelle le vendredi 18 aout, le Camping de la Batture SEBKA le samedi 19 aout et la Maison touristique régionale du Bas-Saint-Laurent le dimanche 20 aout.

La douceur reflète l’attention véritable qui nait de l’écoute et de la bienveillance. En déployant la Vrille mobile dans divers lieux récréatifs et touristiques, Bleu tendre met de l’avant le plaisir de la rencontre et de l’échange dans des pratiques à l’égard de soi et de l’autre.

Comme point de départ de la réflexion, Vrille art actuel a invité le collectif du doux soft club à concevoir une proposition artistique qui favorise le lien social et le sentiment d’appartenance au territoire. Le collectif, composé des artistes Pénélope et Chloë (Montréal), Mariane Stratis (Rivière-du-Loup) et Marion Paquette (Montréal), se déploie selon une esthétique de la douceur qui met de l’avant des thèmes liés à une réhabilitation du sensible par une pratique de l’attention (care), de la bienveillance et de la résilience. Le collectif a investi en juin et juillet dernier le Camping Rivière-Ouelle avec la Vrille mobile, et a revisité l’esthétique du camping en créant des sculptures textiles intégrées à même la roulotte. Le public est invité à découvrir ce projet inédit d’exposition/installation et à assister à des actions performatives qui permettront d’activer et de déployer l’œuvre dans le paysage, chaque jour de l’évènement.

L’artiste Flavie Dufour (Québec) va réaliser une résidence de création à bord de la Vrille mobile, transformée en habitacle confortable propice à l’expérience par les sens dans le cadre du projet, où elle désire capter des moments d’échanges en lien avec la thématique avec différents visiteurs du Camping Rivière-Ouelle. Les montages de ses portraits sonores seront présentés lors de l’ouverture de l’évènement le vendredi 18 aout à 19h.

Plusieurs artistes et professionnels ont été invités à partager leur pratique et savoir-faire dans le cadre de l’évènement : l’artisane Christine Gauthier (Saint-Denis-de-la-Bouteillerie); l’artiste et artisane textile Julie Lacroix (Cap-Chat); la travailleuse sociale Marie-Josée Castonguay (La Pocatière); l’historienne et professeure de lettres Marie-Pier Tardif (Saint-Gabriel); l’herboriste Catherine Avard (Saint-Aubert); le cinéaste Rui Silveira (Montréal); et la chorégraphe et interprète wolastoq et québécoise Ivanie Aubin-Malo (L’Islet). Vous pouvez suivre l'évolution des propositions artistiques en visitant le site Internet de Vrille art actuel au www.vrille.ca ou en suivant @Vrilleartactuel sur les médias sociaux.