La pièce de théâtre d’été «L’École de rang» affiche complet

Présentée dans le cadre du Festival de rue de Saint-Hubert le dimanche 30 juillet, la pièce de théâtre d’été «L’École de rang» fera salle comble, avec 130 places disponibles dans l’église. Deux supplémentaires ont été ajoutées les 4 et 5 aout et elles affichent déjà complet également.

«Il y a une belle adhésion de la communauté, je ne m’attendais pas à cela», constate Marcel Deschamps, qui assure la direction artistique et technique de cette pièce de théâtre. Elle sera présentée à l’église de Saint-Hubert à 19 h 30.

Les textes de Suzie Malenfant prendront vie grâce aux six comédiennes et comédiens Marie-Claude Veilleux, Yvonnise April, Tomy Beaulieu, Ghislain Gagné, Laval Roy et l’autrice, qui jouera dans sa propre pièce.

«Ça raconte l’histoire d’une école de rang. L’institutrice mademoiselle Joséphine arrive à une nouvelle école à la rentrée des classes et elle réalise que tous ses élèves font partie de la même famille», résume Marcel Deschamps. Est-ce que les jeunes élèves seront tous sages ?

Le nombre de personnes pouvant assister à la pièce de théâtre de la Troupe théâtre Saint-Hubert a été limité à 130 pour des raisons de configuration de l’espace et de sonorisation à l’intérieur de l’église. Il est possible que d’autres représentations aient lieu cet automne.