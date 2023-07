Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup rend hommage à Jack Kerouac

Un espace permanent dédié à l’œuvre de Jack Kerouac, auteur franco-américain marquant du mouvement littéraire Beat Generation, a été inauguré le 19 juillet à la Bibliothèque municipale La Source de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. L’objectif de la Municipalité est de rendre hommage à cet important écrivain du 20e siècle et à rappeler ses racines québécoises qui l’ont amené à visiter la région en 1967.

Quelques citoyens de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup gardent encore un souvenir de Jack Kerouac lorsqu'il s’est arrêté au village en 1967 à la recherche de ses racines familiales, deux ans avant son décès.

Son livre «On the Road», publié en 1957 à New York, est l’un des plus importants ouvrages de la Beat Generation. Ce mouvement a marqué la société américaine au tournant des années 1950. «On the Road» raconte le récit d’un voyage en auto-stop sur les routes des Etats-Unis. Selon les informations transmises par l’auteur, ce roman a été écrit en trois semaines, presque sans arrêt. Il l’a dactylographié sur un rouleau de 37 mètres de feuilles de papier à tracer coupées et collées les unes aux autres. Cette méthode lui évitait de perdre le fil de ses idées, tout en écrivant.

Pour faire un clin d’œil à cette méthode d’écriture de Jack Kerouac, la mairesse de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Josée Ouellet, a découpé un rouleau de papier rappelant celui utilisé par l’auteur lors de l’inauguration officielle. L’équipe municipale a bien tenté d’organiser le transport du rouleau original, dont la valeur est évaluée à plusieurs millions de dollars, mais la logistique de toute cette opération s’est avérée trop complexe.

«Nous sommes passés tout près de réussir à avoir le rouleau original. Ce qu’on souhaite, c’est de perpétuer toute l’histoire de Jack Kerouac au fil des ans pour les jeunes et les adultes. On veut leur donner le gout de lire», indique Josée Ouellet.

La bibliothèque municipale La Source est la gardienne de tous les livres de Kerouac au sein du Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent depuis 2022. Une vaste sélection de livres écrits par et sur Jack Kerouac est disponible pour les citoyens. Des activités de lecture et des conférences seront organisées dans le futur à la bibliothèque La Source afin de perpétuer la mémoire de Jack Kerouac. Ce dernier a écrit une trentaine de romans et de recueils de poésie qui sont tous encore en circulation.

Le président de l’Association des familles Kirouac du Québec, François Kirouac, était présent lors de cette inauguration. «Les familles Kirouac sont très fières d’avoir Jack Kerouac comme l’un de leurs porte-étendards. C’est un hommage extraordinaire qui lui est rendu ici», a-t-il complété.

Le père de Jack Kerouac, Léo Alcide Kerouac, est né dans une maison du Chemin Taché à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, le 5 aout 1889. Sa mère, Gabrielle Lévesque, est originaire de Saint-Pacôme. Le célèbre écrivain est né le 12 mars 1922 à Lowell dans l’État du Massachussetts aux États-Unis.

