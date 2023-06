Un nouveau conseil d’administration à Culture Bas-Saint-Laurent

La 48e assemblée générale annuelle de Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) s’est déroulée le 15 juin dernier au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup. Près de 70 membres et partenaires de Culture Bas-Saint-Laurent étaient rassemblés pour élire le nouveau conseil d’administration.

Au terme de l’assemblée générale annuelle, un nouveau conseil d’administration pour l'année 2023-2024 a été élu. Il est composé de : Véronique Drouin, présidente; Catherine S. Massicotte, vice-présidente : Catherine S. Massicotte; Julie Quimper, trésorière; Oriane Asselin Van Coppenolle, secrétaire; Sarah Bérubé; Caroline Chassé; Josée Desjardins; Pierre Landry; Pénélope Mallard; Thuy Aurélie Nguyen, écrivaine ainsi que Geneviève Thibault.

La présidente sortante, Ginette Lepage, a été chaleureusement applaudie par les membres pour son implication au sein du conseil d'administration ces deux dernières années. Les administrateurs sortants ont également été remerciés pour leur apport et leur engagement : Simon Bossé, Isabelle Cayer et Pascal St-Amand.

Cette année, CBSL a grandement structuré ses services et mené d’importants projets pour l’amélioration des conditions de pratique et de travail ainsi que pour le développement des compétences en arts et culture. L’organisme a notamment complété la refonte de son site Web et facilité l'accès à ses services. L'équipe du service d'accompagnement de CBSL, composée de 15 experts, a cumulé 488 interventions. De plus, 40 activités de formation ont eu lieu.

CBSL a contribué à la reconnaissance transversale des arts et de la culture dans le développement local et régional, grâce à sa présence marquée dans plusieurs démarches de concertation régionales.

L’événement a été précédé de la présentation des faits saillants du Portrait et diagnostic culturel du Bas-Saint-Laurent, qui sera lancé à l’automne 2023.

Le vernissage de l'exposition estivale «Ces liens qui nous tissent», qui a attiré plus de 200 personnes, a clôturé la soirée.