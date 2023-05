Maripier Morin devient animatrice à la radio

La native de Rivière-du-Loup, Maripier Morin, sera pour la première fois animatrice à la radio. Le 21 aout prochain, elle se glissera derrière le micro aux côtés de Patrick Langlois et Vincent Dessureault pour animer l’émission matinale «On part ça d’même!» sur les ondes de WKND 99,5.

Après s’être fait connaitre à travers le Québec grâce à sa participation, en 2006, à la téléréalité Occupation Double, puis à son titre de «beauté» à l’émission Le Banquier de 2007 à 2010, la Louperivoise démarré sa carrière d’animatrice avec des passages remarqués à Sucré Salé et Deux filles le matin.

Elle a ensuite enchainé les contrats d’animation avant de faire ses premiers pas comme actrice dans le film La chute de l’empire américain puis la série La faille. En 2020, la carrière a vite été mise sur pause à la suite d’allégations de la chanteuse Safia Nolin à son égard. Elle refait une première apparition en 2021 après avoir effectué une thérapie et fait des excuses publiques.

Par voie de communiqué, le nouveau directeur de la programmation de WKND 99,5, Benoit Simard, a indiqué que «Maripier est un des meilleurs talents radio qui n’avait pas de micro. Il souligne que l’équipe fait partie de celle qui croit au processus de réhabilitation. «Elle a travaillé fort pour régler ses problèmes et pour grandir à travers ce processus. Nous avons suivi son parcours et avons constaté qu’elle a entrepris et accompli avec sérieux une démarche complète nous prouvant qu’elle mérite une deuxième chance. Au cours des derniers mois, nous avons rencontré une femme posée, lucide et très déterminée. Une mère de famille qui a eu des hauts et des bas et dont la grande authenticité s’accorde avec celle de nos animateurs en place et avec la vibe WKND», a-t-il poursuivi.

Ainsi, après avoir effectué un retour progressif dans la sphère médiatique avec son projet Grains d’espoir, la saison deux de La faille, puis son rôle principal dans le film «Arlette» de Marilou Wolfe, l’animatrice et femme d’affaires poursuit sa réhabilitation au sein du «show-business» québécois.

Maintenant mère de famille, la native de Rivière-du-Loup se sent prête à se lancer dans cette nouvelle aventure : «C’est avec ouverture, vulnérabilité et sincérité que j’attaquerai ce nouveau défi et je me sens privilégiée de le faire au sein d’une si belle équipe».