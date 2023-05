Spectacle «Revivre à nouveau» de l’Ensemble vocal Rythmick

L’Ensemble vocal Rythmick annonce que son spectacle annuel, « Revivre à nouveau », aura lieu le samedi 3 juin au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup dès 20 h.

Sous la direction musicale de Julie Boudreau, plus de 30 choristes et 4 musiciens interpréteront des chansons de Salebarbes, Lady Gaga, Ludovick Bourgeois, ZAZ, Ed Sheeran, Coeur de Pirate, et plusieurs autres.

«Revivre à nouveau» c’est croire que tout est possible. C’est se voir pour un café entre amis, pour danser au rythme de la musique et toutes ces grandes et petites choses si précieuses qui nous ont manqué ces dernières années.

Pour les choristes de l’Ensemble vocal Rythmick, c’est aussi retrouver plusieurs soirées de plaisir et bien des pratiques du dimanche remplies de passion, d’énergie et de fous rires, et ultimement, c’est présenter un spectacle d’envergure.