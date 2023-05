Une exposition pré-encan haute en couleur au Musée du Bas-Saint-Laurent

Le Musée du Bas-Saint-Laurent présente son exposition Pré-regroupant 55 œuvres de styles et courants artistiques différents qui se démarque par sa diversité et la qualité des œuvres offertes.

L’exposition Pré-Encan sera accessible tous les jours, mêmes les lundis, du 11 au 27 mai de 13 h à 17 h, jusqu’à 20 h le jeudi, et ce gratuitement. Parmi les œuvres en vente, plus de 12 sont évaluées en bas de 500 $ et près de 30 œuvres ont une valeur marchande évaluée entre 500 $ et 2000 $, de quoi plaire à toutes les bourses.

Les œuvres qui ont été données pour cet encan regroupent autant des artistes émergents que des artistes bien établis dont la réputation n’est plus à faire. Par ailleurs, plusieurs sont des artistes de la région.

Rappelons que l’Encan annuel 2023 aura lieu en ligne dès le 21 mai et culminera par un encan à la criée le 27 mai prochain au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup.

Le coût d’entrée pour l’Encan est de 20 par personne et inclus un cocktail dînatoire et un verre de mousseux. Les billets sont en vente en personne au Musée ou au mbsl.qc.ca