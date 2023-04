Report du spectacle de Sam Breton à Rivière-du-Loup 

Le scénariste, réalisateur et producteur Hugo Latulippe qui a pied à terre à Cacouna a été nommé directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec (FCVQ). Actif dans le milieu du cinéma documentaire et de la télévision depuis plus de 25 ans, il se greffe donc à l’équipe en place et à l’organisation de la 12e édition du Festival qui aura ...