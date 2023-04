Le Tremplin de Dégelis remporte un prix Hommage bénévolat-Québec

Dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, qui s'est déroulée du 16 au 22 avril 2023, le Festival de la chanson et de l’humour Le Tremplin de Dégelis a été honoré dans le cadre de la 26e remise des prix Hommage bénévolat-Québec.

Cette distinction a été remise par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina.

«Chaque année, près de 180 bénévoles de 7 à 80 ans œuvrent plus de 2 000 heures au Festival de la chanson et de l'humour de Dégelis, Le Tremplin. Près de 40 % de ces bénévoles sont recrutés dès l’école primaire ou secondaire et plusieurs demeurent actifs après leur parcours scolaire, tant leur expérience est positive.

Ils peuvent assister gratuitement à des spectacles de qualité professionnelle et côtoyer les artistes et artisans participant à l’événement. Leurs tâches sont assignées selon leurs intérêts et leurs compétences.»

« Les bénévoles et les organismes communautaires jouent un rôle primordial dans le maintien du tissu social au Bas-Saint-Laurent […] J'en profite pour remercier les bénévoles et l'ensemble des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, qui incarnent et font vivre cette solidarité caractéristique de notre région», indique la ministre Maïté Blanchette Vézina.

Remis par le gouvernement du Québec, les prix Hommage bénévolat-Québec soulignent l'engagement bénévole exceptionnel de femmes et d'hommes de toutes les régions du Québec. L'événement permet également de mettre en lumière la contribution d'organismes qui ont su, grâce à leurs bonnes pratiques, éveiller l'intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités et s'assurer qu'ils sont reconnus.

Cette année, plus de 240 candidatures ont été évaluées. En tout, depuis la tenue de la première édition des prix en 1998, le gouvernement du Québec a rendu hommage à plus de 1 000 bénévoles et organismes.