Annie Bélanger lance son premier polar noir

L’auteure de Saint-Arsène Annie Bélanger publiera son tout premier roman noir intitulé «Neuf lunes» au début du mois de mai prochain. Elle a relevé ce défi qui lui a été lancé par un de ses proches il y a quelques années.

«J’aime beaucoup les livres d’horreur depuis que j’ai 12 ou 13 ans. C’est le côté psychologique que je trouve le plus intéressant. Ça nous pousse à se poser des questions, à se demander comment nous réagirions dans des circonstances semblables. Est-ce qu’on fait un mauvais choix pour les bonnes raisons?», lance Annie Bélanger.

À plusieurs reprises, elle a laissé son manuscrit dormir pendant quelques mois afin de prendre du recul. Au cours des derniers six mois, elle s’y est pleinement consacrée. «Neuf lunes» sera publié en autoédition par son auteure.

SYNOPSIS

«La mort étrange de son mystérieux Mike laisse Jasmine sans réponse, treize jours après la naissance de leur fils. Seuls indices: une plume de cardinal et une mare de sang. Vingt ans plus tard, d'autres morts. Des meurtres sordides qui déciment son entourage. Des plumes rouges, des symboles incompréhensibles, de plus en plus de morts et de preuves qui s'accumulent contre elle.

Et ce vide qui lui fait si mal. Et ces envies qui la brûlent de l'intérieur.

Nicolas Durocher, enquêteur, est toujours à la recherche d'adrénaline dans toutes les sphères de sa vie. Mais depuis qu'il a déménagé dans cette petite ville tranquille, un vide se creuse au fond de ses entrailles. Du jour au lendemain, la ville devient la scène de meurtres plus glauques les uns que les autres, sa vie se teinte de plus en plus de sang, d'ésotérisme et de BDSM, tourbillon d'intensité qui le satisfait beaucoup plus qu'il ne veut l'admettre.

Jasmine et Nicolas vont-ils remplir ce vide qui noircit leurs âmes?

Jusqu'où descendra Jasmine pour tenter de sauver les siens?

Pour tenter de se sauver elle-même?

Jusqu'où ira Nicolas pour repousser ses limites, s'il en a ?»

L’auteure Annie Bélanger organisera un lancement immersif le 6 mai. Les participants seront plongés dans l’univers de son polar noir et ils connaitront le lieu de l’activité la journée même.

Il est possible de s’y inscrire en suivant ce lien : https://www.facebook.com/anniebelangerauteure