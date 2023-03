Des spectacles pour tous les goûts aux Mercredis du Parc

Les «Mercredis du Parc» seront de retour cet été pour une 21e édition et auront lieu les 5, 12, 19 et 26 juillet prochains au grand plaisir des résidents, des vacanciers et des visiteurs de la région du Témiscouata. Le dévoilement de la programmation a eu lieu du 7 au 10 mars dernier.

Les groupes invités de l’édition 2023 sont : High Voltage «Hommage à AC/DC» (5 juillet), Rock this country (12 juillet), La machine à scorer «Hommage à Bob Bissonnette» (19 juillet) et Sara Dufour (26 juillet).

Rappelons que les «Mercredis du Parc» ont pour objectif d'offrir une tribune à des groupes de musiciens et de créer une soirée d’animation en milieu de semaine. Chaque année, l’événement attire plusieurs centaines de personnes à tous les spectacles. En 2023, ce sont quatre spectacles festifs et diversifiés qui seront présentés gratuitement.

Notons qu’en cas de mauvais temps, les spectacles sont déplacés sur la scène Desjardins dans l’agora du Parc Clair-Soleil.

Cette année, après 21 ans d’existence, ce sera plus de 94 spectacles gratuits qui auront été présentés dans le Parc Clair-Soleil de Témiscouata-sur-le-Lac. Comme à l’habitude, un service de bar sera offert sur place en collaboration avec le Club Optimiste. La direction technique a été confiée cette année à Jimmy Dunphy, de Évènement.JDS.Production.