Un album pour mettre en lumière les femmes

La Témiscouataine, Ingrid St-Pierre, a sorti son sixième album le 24 février dernier. «Reines» met de l’avant les femmes avec force et douceur. L’auteure-compositrice-interprète a travaillé pendant un an sur les 14 chansons de l’album, dont deux instrumentales.

Au préalable, la chanteuse n’a pas concentré son écriture vers les femmes, le sujet est venu de lui-même. Elle s’est inspirée des femmes de sa vie pour la composition de son album. Une des chansons «Paquebot» a notamment été écrite pour sa fille née en novembre 2020. «Et pendant que dehors, des cons s’égosillent/Touchent à bout portant et font la peau des filles/Je sais pas comment t’élever loin des éteignoirs/Je voudrais t’envoler, toi, ma fille lumière», chante-t-elle.

La chanson-titre de l’album «Reines» a été enregistrée à la toute fin de l’album, alors qu’il était déjà terminé. L’artiste l’a écrite d’un trait. Elle la décrit comme le liant de toutes les chansons, celle qui rattache le tout ensemble, fait une bonne conclusion à l’ensemble de l’œuvre.

Les paroles décrivent la violence faite aux femmes, tout en étant chantées avec délicatesse. «Quand ça nous embrasse,/On s’essuie les joues/On attend que ça passe,/On encaisse les coups/Sous les mains baladeuses», souffle-t-elle dans la chanson. Elle y évoque aussi les féminicides et les agressions sexuelles. Malgré le texte dur et poignant, la chanteuse réussit à mettre une part de lumière dans l’obscurité de son propos : «Nous les Reines lumières/Lèverons le doigt, l’honneur et l’échine/Haussons la voix, sans la peur/Mes sœurs/Plus rien ne nous abime».

Ingrid St-Pierre partira en tournée à travers le Québec dès le 8 avril. Elle sera de passage à Témiscouata-sur-le-Lac le 5 mai prochain au BeauLieu Culturel où elle présentera son nouvel album devant sa famille. Rappelons que la chanteuse est aussi marraine d’honneur pour la campagne de financement de l’École de musique Témiscouata, cause importante pour elle.