Jardin, art et colonialisme au Musée du Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup

Après Toronto, Seattle et Montréal, c’est à Rivière-du-Loup que s’arrête l’artiste Eve Tagny avec l’exposition «Fragments de roses». L’exposition sera présentée dans la salle Premier Tech au Musée du Bas-Saint-Laurent du 3 mars au 30 avril.

Il s’agit d’une installation conjuguant sculptures, photos, poésie et vidéos de performance ainsi qu’une vidéo documentaire où l’artiste décortique l’histoire trouble de l’implantation de la rose dans notre culture occidentale.

Exposée auparavant à la Galerie de l’UQAM et au Musée d’art de Joliette, cette nouvelle mouture de «Fragments de roses» propose un corpus adapté à la salle d’exposition du Musée du Bas-Saint-Laurent.

À travers cette exposition, l’artiste multidisciplinaire se penche sur la culture, le symbolisme et la domestication de la rose. L’artiste envisage les jardins et les paysages transformés par les humains comme des lieux qui témoignent de notre mémoire personnelle et collective. Ces lieux s'inscrivent dans des dynamiques de pouvoir et s'enracinent dans des histoires coloniales.

Eve Tagny détient un baccalauréat en production cinématographique de l’Université Concordia et un certificat en journalisme de l’Université de Montréal. Le vernissage aura lieu le vendredi 3 mars en présence de l’artiste, juste avant la cérémonie d’ouverture des Jeux du Québec, en formule 5 à 7.