Dans le cadre de ses conférences du vendredi, l’Association pour le développement des ainés et des ainées à l'UQAR invite les personnes de 50 ans et plus de l'Est-du-Québec à la conférence intitulée «Sandy Burgess, la voix d'un géant» en compagnie de Denis Dion, communicateur et auteur de la biographie consacrée à Sandy Burgess, le vendredi 3 mars à 13 h 30 sur Zoom.

Sandy Burgess a été journaliste, chroniqueur, formateur en communication, gestionnaire et ardent défenseur de sa région. Sa carrière s'est étendue sur trente années, de 1953 jusqu'à son décès, en août 1983, à l'âge de 52 ans. La Fondation Sandy-Burgess a lancé en novembre 2022 une biographie sur la vie et l'œuvre de Sandy Burgess, qui a été une figure publique respectée et marquante dans l'Est-du-Québec.

Denis Dion est l'auteur de cet ouvrage préfacé par le journaliste Bernard Derome. MM. Dion et Derome font partie des nombreux communicateurs dont la carrière a été influencée par Sandy Burgess. Denis Dion présentera une conférence pour faire connaître le personnage polyvalent qu'a été Sandy Burgess, de ses études au Séminaire de Rimouski jusqu'à son parcours dans différents médias parlés et écrits.

Denis Dion est né à Rimouski où il a appris le métier de journaliste avec Sandy Burgess à la fin des années 1980. Il a par la suite complété des études de droit, occupé des emplois de journaliste à Radio-Canada et mené ensuite une carrière de près de 30 ans comme communicateur au sein de la fonction publique québécoise.

Pour s'inscrire à cette activité de formation, on peut communiquer avec Martine Canuel au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected]