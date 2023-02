Extra Formation offre plusieurs formations à distance novatrices au Québec

Extra Formation, la formation continue du Cégep de La Pocatière, se démarque en lançant une nouvelle formation novatrice en son genre au Québec, soit une attestation d’études collégiales (AEC) en Direction technique d’événements artistiques et culturels. Offert par Extra Formation à compter du 13 mars, ce nouveau programme vise principalement les professionnels du milieu des arts de la scène, de l’audiovisuel, de la sonorisation et de l’éclairage.

La révision du programme Gestion et techniques de scène, maintenant connu sous le nom de Production scénique - Régie et techniques scéniques, a permis de créer une suite logique avec l’avènement de cette formation. L’expertise importante du corps enseignant au Centre d’études collégiales de Montmagny a contribué à développer une formation à distance sous forme hybride avec classes virtuelles et activités hebdomadaires dans les milieux partenaires.

L’AEC propose aux techniciens du domaine d’acquérir les connaissances et les qualifications requises afin de travailler comme directeur technique d’événements. En lançant cette attestation d’études collégiales, Extra Formation répond aux besoins de main-d’œuvre grandissants dans le domaine des arts de la scène.

Dans le cadre de son travail, la personne détenant l'AEC Direction technique d'événements artistiques et culturels est appelée à assumer la direction technique de spectacles. Cette fonction s’exerce dans différents milieux de la production scénique : événements artistiques, culturels, corporatifs ou sportifs, juxtaposés dans des productions variées telles que le théâtre, le cirque, l’opéra, les variétés, la danse, le cinéma, la télévision et autres.

Le lancement de cette formation créditée accompagne dans son innovation l’AEC en Gestion et optimisation d’une entreprise acéricole, lancée à l’automne 2021, dans son originalité, son accessibilité et ses nombreux débouchés sur le marché du travail.

AVIS AUX PASSIONNÉS D’ACÉRICULTURE

Extra Formation et le Centre d’études collégiales du Témiscouata lancent à nouveau, pour une seconde cohorte, l’AEC Gestion et optimisation d’une entreprise acéricole du 15 mai 2023 au 15 mars 2025. Initialement offerte à distance à temps plein, elle sera cette fois proposée à temps partiel un à deux soirs par semaine, afin de s’adapter aux horaires atypiques des acériculteurs.

Rappelons que la clientèle visée par cette formation comprend non seulement les propriétaires d’entreprise acéricole, les personnes en voie d’acquérir une entreprise dans le domaine, les professionnels à la recherche de perfectionnement en gestion et en optimisation (en continuité avec le DEP), ainsi que tous ceux en réorientation de carrière dans le secteur de l’acériculture, de l’agriculture, de la foresterie ou dans un secteur connexe.

Le Québec bénéficie de produits naturels uniques, les perspectives professionnelles sont donc nombreuses pour les diplômés de cette AEC. Une formation qui permettra aux gestionnaires de bénéficier d’une gestion saine, adéquate et optimisée pour assurer la prospérité de cet héritage naturel.

Les périodes d’admission pour ces deux formations offertes à distance sont en cours. Les personnes intéressées peuvent trouver davantage d’informations au https://www.formationextra.com/.