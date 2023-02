L’univers musical de Simon Leoza débarque à Rivière-du-Loup

Le compositeur de musique instrumentale d’inspiration néoclassique Simon Leoza partagera les créations de son plus récent album «Albatross» le vendredi 17 février à 20 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup.

«Je suis inspiré par la musique de films et j’ai commencé à composer de façon autodidacte. Je n’ai pas pris de cours ni eu de formation. J’ai eu des contrats pour le théâtre, la danse, le cirque et pour de la musique de courts métrages», explique Simon Leoza. Ses premières explorations musicales ont été réalisées sous le pseudonyme Tambour. Lors de la pandémie, il a décidé de faire son baccalauréat en musique à l’Université Concordia afin d’aller chercher des connaissances théoriques et pour pouvoir mieux communiquer avec les musiciens classiques.

L’album «Albatross» est un recueil de pièces composées au cours des dernières années. «C’est un oiseau de mer qui parcourt de grandes distances et qui suit les courants marins. Je l’ai vu comme un long vol», image Simon Leoza. Sa musique s’inscrit dans la lignée des compositeurs de musique instrumentale québécois comme Alexandra Stréliski, le projet Flore Laurentienne ou encore Jean-Michel Blais.

«Ils ont démontré qu’il y a u public pour ça. Les salles sont relativement remplies et les gens sont ouverts à aller écouter de la musique instrumentale. Ça prouve que c’est riche au Québec. Les artiste et les compositeurs proposent des projets différents, avec une autre approche de composition et de spectacle», estime Simon Leoza.

Six musiciens seront sur la scène lors du spectacle au Centre culturel Berger, dont un quatuor à cordes, afin de rendre justice aux pièces enregistrées sur l’album.

«J’invite les gens à entrer dans mon univers, jouer des chansons contemplatives, ou d’autres qui virent techno ou classique. C’est vraiment un mélange de textures, aller voir un film. Souvent les gens me disent qu’ils ferment leurs yeux et qu’ils ont vécu des émotions.»

Avec plus de 8 millions d’écoutes en ligne (Spotify, Apple Music, Soundcloud), les œuvres ont attiré l’attention de la critique nationale et internationale. En 2021, il a remporté un Félix pour son spectacle virtuel à la Maison symphonique de Montréal. Simon Leoza travaille présentement sur les pièces de son prochain album, à paraître en 2023.

Le spectacle au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup du 17 février sera déplacé en formule Espace scène. Le public sera donc installé directement sur la scène, près des musiciens.