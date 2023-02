Une nomination aux prix Juno pour Jean-Philippe Lagacé et Get The Shot

Le chanteur et directeur artistique du groupe Get The Shot, Jean-Philippe Lagacé de Rivière-du-Loup, est en nomination aux Prix Juno 2023 dans la catégorie Album de musique métal/hard de l’année pour «Merciless Destruction».

Ce quatrième album du groupe de musique métal, actif depuis 13 ans, est sorti en octobre 2022. Professeur de philosophie au Cégep, Jean-Philippe Lagacé fait de la musique sa deuxième carrière. Il est sur la route de quatre à cinq mois par année pour faire de la tournée en Amérique latine, en Europe et aux Etats-Unis. Bientôt le groupe prendra la route vers le Japon.

«La communauté métal, même si on n’en entend pas beaucoup parler dans les médias de masse, elle est extrêmement vivante et elle a beaucoup d’adeptes à travers la planète. Les gens sont très fidèles aux groupes qu’ils aiment et ils les suivent. C’est un privilège de pouvoir tisser des liens aussi forts avec les amateurs de musique», explique le musicien de 36 ans. Il apprécie avant tout la communion des mélomanes du milieu alternatif (underground).

La nomination de l’album du groupe Get the Shot aux Prix Juno a pris les musiciens par surprise. «On ne savait même pas que notre album avait été soumis. C’est plutôt rare qu’on voie un groupe hardcore dans un gala comme celui-là. Notre musique est viscérale et corrosive, comme nos textes. On voit cela comme un très grand honneur et un grand privilège. On veut que ça ouvre les yeux du Canada et du Québec sur le talent qu’on a dans la communauté alternative ici.»

Jean-Philippe Lagacé veut que son groupe continue de rouler sa bosse et d’étendre sa musique à travers la planète. «La musique qu’on fait, c’est une musique qui se doit d’être appréciée ‘’live’’. Dans la communauté il y a une cohésion entre le groupe et le public. On ne retrouve ça dans aucun autre style. C’est une expérience unique. Les spectateurs embarquent sur la scène. Je passe beaucoup de temps dans la foule, ils me volent le micro pour chanter […] Vu de l’extérieur, ça peut paraître violent, mais il y a toute une éthique autour de ça. Si quelqu’un tombe, on s’en occupe»

Ayant grandi dans une famille de musiciens, le chanteur de Get The Shot Jean-Philippe Lagacé a été initié à la musique en suivant des cours de piano classique dès l’âge de 4 ans, cours qu’il a suivis pendant plus de 12 ans. Vers l’âge de 14 ans, il s’est lancé avec un premier groupe de musique punk rock et il a commencé à s’impliquer sur la scène alternative.

Le troisième album de Get The Shot a remporté le prix Lucien de la catégorie Album métal de l’année lors du Gala alternatif de la musique indépendante du Québec. Le groupe, constitué en 2009, est formé de Dany Roberge, Tommy Chiasson, Olivier Roy, Patrick Woods et Jean-Philippe Lagacé.