Dixième anniversaire du spectacle de variétés du Collège Notre-Dame

Le traditionnel spectacle de variétés des élèves du Collège Notre-Dame célébrera son 10e anniversaire devant public, le 16 février à 19 h au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Sous le thème «Ce soir, on danse au CND», cette production mettra en vedette les élèves inscrits aux options artistiques du Collège en danse, musique, théâtre et humour.

Le directeur des services aux élèves du Collège Notre-Dame, Carl Dubé, se réjouit que les élèves des options artistiques du Collège puissent célébrer ce 10e anniversaire sur scène. «Rien n’égale le plaisir de livrer une performance en direct devant un auditoire après des semaines de répétitions. Les élèves sont fébriles à l’idée de monter sur les planches dans l’environnement professionnel du Centre culturel Berger.»

Cette année, l’artiste invitée sera Jade Mathieu, jeune interprète de Longueil âgée de 14 ans, qui a été le «coup de cœur» du Collège au terme du dernier festival Le Tremplin de Dégelis.

Le spectacle de variétés du Collège permettra aussi de collecter des fonds pour l’organisme La Maison l’autnid de Rivière-du-Loup dont la mission est de favoriser l’épanouissement et l’intégration des personnes autistes en leur offrant un milieu de vie stable et adapté à leur degré d’autonomie.

Les billets sont déjà disponibles à la réception du Collège et auprès des élèves des options artistiques de l’école. Ils seront aussi en vente au Centre culturel Berger le soir de la représentation. Le droit d’entrée est fixé à 20 $ pour les adultes et 10 $ pour les étudiants. Pour plus de renseignements en appelant au 418 862-8257.