Les élèves de l’école secondaire de Trois-Pistoles ont accès à davantage de livres numériques

La Démarche COSMOSS Les Basques et le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs annoncent que davantage de livres numériques sont disponibles sur la plateforme scolaire de prêt numérique Biblius.

Cette sélection, qui s’adresse aux élèves du secondaire, comporte plus de 100 livres et contient des romans de tous genres: historique, romantique, horreur, suspense, science-fiction, aventure, etc. L’intention est de mettre en valeur le plaisir de lire en rendant accessibles, à partir de n’importe quel appareil, des livres variés, récents et de qualité.

En augmentant l’offre de lecture, les partenaires souhaitent mettre en valeur le plaisir de lire, facteur déterminant de réussite éducative. Les parents sont ainsi invités à découvrir cette plateforme avec leurs jeunes. La plateforme Biblius est disponible à : projetbiblius.ca. La collection de livres a été bonifiée par le Centre de services scolaire avec le soutien financier de la Démarche COSMOSS Les Basques.

Une partie importante de la population québécoise se qualifie comme étant analphabète fonctionnel. Selon l’enquête PEICA réalisée en 2012, 53,3% des Québécois.es de 16 à 65 ans n'atteignent pas le seuil de niveau 3, seuil qui permet d’évaluer la compétence de comprendre et intégrer des textes longs ou denses. Isabelle Landry du Centre de service scolaire du Fleuve-et-des-Lacs estime «qu’en nous attaquant au problème du faible taux de littératie à l’école secondaire, nous contribuons à une société en santé et plus égalitaire. Pour y arriver, nous devons tous et toutes collaborer à valoriser la lecture chez nos jeunes, mais aussi en tant qu’adulte.»

Selon Louis-Philippe de Grandpré, de COSMOSS Les Basques, «il est important de travailler à construire une culture de la lecture pour plusieurs raisons. Une personne qui a un bon niveau de littératie aura un sens critique plus développé et aura tendance à prendre de meilleures décisions au courant de sa vie. Par ailleurs, une personne qui a cultivé son plaisir de la lecture sera généralement moins stressée et sera moins à risque de développer des troubles cognitifs.»