Les Arabesques présentent un spectacle de variétés

Dans le cadre du 350e de la Ville de Rivière-du-Loup, le club de patinage artistique Les Arabesques de Rivière-du-Loup présente un spectacle le samedi 15 avril, à 19 h, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.

Les Arabesques proposent une soirée-spectacle incluant du patinage artistique, de la danse, du chant, du hockey et du patinage de vitesse, en collaboration avec District Danza, Arts-Étude de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, les Sphinx, les Albatros et les Loupiots de Rivière-du-Loup.

Des numéros sélectionnés seront chantés en direct, d’autres impliqueront des dizaines de danseurs et danseuses sur la glace et dans les estrades. Deux numéros défis et de danses de couples mettront de l’avant des hockeyeurs, ainsi que des patineurs et patineuses de vitesse.

La soirée-spectacle mettra en vedette des patineurs canadiens de niveau olympique, dont le couple en danse sur glace Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Sorensen.

«Ce spectacle est en élaboration depuis l’été 2022 et les participants et participantes sont très excités de pouvoir offrir quelque chose de jamais vu dans notre région. La collaboration entre les organismes est exceptionnelle», a souligné l’une des organisatrices, l’entraîneuse du club des Arabesques Annabelle Côté.

«Les partenaires financiers sont d’ailleurs nombreux et dès qu’on leur expliquait le concept de la soirée, c’était un oui assuré. Ceci permettra de proposer un spectacle de grande qualité», a ajouté Stéphanie Gendron, présidente du conseil d’administration du club des Arabesques.

D’autres surprises sont au menu de cette soirée, qui comptera plus de 250 participants de 3 à 62 ans. Il s’agira d’ailleurs de l’un des premiers événements de la programmation du 350e de la Ville de Rivière-du-Loup.

Les billets, sous forme de places réservées, sont en vente en ligne dès maintenant. À noter que s’il ne reste pas de billets le soir du spectacle, il n’y aura aucune vente sur place le jour même. Les détails ici : www.cpardl.ca.