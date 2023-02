La programmation du nouveau Musique Fest de Rivière-du-Loup est dévoilée

Les artistes Loud, Ludovick Bourgeois, Jonathan Roy et les 2Frères seront les têtes d’affiche des trois soirées du Musique Fest de Rivière-du-Loup qui se déroulera du 15 au 17 juin 2023, dans le stationnement du Centre Premier Tech.

Pour l’occasion, la rue Frontenac sera partiellement fermée à la circulation afin d’aménager ce secteur en site de festival pouvant recevoir de 5 000 à 6 000 spectateurs. L’organisme Shows festifs chapeaute cet événement. «Un des enjeux majeurs était de réunir une programmation captivante malgré tout ce qui est en place autour […] Ça n’avait aucun bon sens qu’on n'ait pas un évènement comme celui-là à Rivière-du-Loup avec toutes nos infrastructures», explique l’un des organisateurs, Pierre-Olivier Ruest. Ce dernier souligne qu’une attention particulière a été apportée afin de prévoir des performances d’artistes de la région lors de cet événement.

Le jeudi 15 juin, le coup d’envoi du festival sera donné par Dj Popov qui sera suivi du rappeur Fredz. La formation Taktika montera ensuite sur la scène, tout juste avant l’artiste majeur de la soirée, Loud.

Les spectacles du vendredi 16 juin plairont à toute la famille et débuteront avec le duo Marianne Lévesque et Rose Dionne, deux artistes locales, tout juste avant la performance du chanteur pop Ludovick Bourgeois. La fête se poursuivra sur le site du festival avec LBA Band.

La dernière soirée de ce festival, le 17 juin, débutera avec le duo local formé de Pierre Berger et Richard Sirois, qui laisseront leur place à 2Frères. L’auteur-compositeur-interprète Jonathan Roy sera le clou du spectacle de ce tout premier Musique Fest à Rivière-du-Loup. Le comité organisateur souhaite que les Louperivois s’approprient cet événement et attirer des touristes à Rivière-du-Loup. Il veut s’inspirer des autres gros festivals dans la province, avec des écrans géants sur le côté de la scène et une loge VIP.

L’entrée du site sera située sur la rue Saint-Pierre et la scène sera adossée au skatepark, créant ainsi une esplanade délimitée par le Centre Premier Tech et le Stade de la Cité des Jeunes, au centre-ville de Rivière-du-Loup.

Pour chaque passeport de trois jours vendu, 1 $ sera remis aux organismes œuvrant en santé mentale le Centre d’entraide L’Horizon et le Centre de prévention suicide du KRTB, en plus de la valeur totale des contenants consignés.

Les passeports et les billets sont disponibles au www.musiquefest.com depuis midi ce 30 janvier.

Un autre événement portant le nom Musique Fest avait été organisé en 2013 au parc du Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup. Kaïn, Robert Charlebois, Les Colocs et les Vilains Pingouin en étaient les têtes d’affiche.

«En 2013, c’était complètement une autre organisation. On a mis le compteur à zéro. On a pas mal d’expérience, on lit sur ce qui se passe ailleurs pour apprendre et on a des contacts un peu partout au Québec», explique l’un des organisateurs, Steeve Drapeau. Il souhaite que le festival grandisse au cours des trois à quatre prochaines années. Certaines ententes avec des artistes ont déjà été prises en prévision de 2024, en fonction du succès de cet été.