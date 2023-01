Vernissage de l’exposition «Beautés rurales» du Club photo Kamloup

Le vernissage de l’exposition du Club photo Kamouloup se tiendra le mercredi 8 février de 17 h à 19 h à la Mosaïque Bibliothèque de La Pocatière. Le territoire des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup se distingue par ses vastes espaces, tant par ses lieux de villégiature au bord du fleuve que par sa campagne agricole, ses grandes forêts, ses villages ancestraux et ses couchers de soleil.

Il offre au regard du photographe une multitude d’images à saisir et à immortaliser. Le Club s’est donné le mandat d’en faire la promotion par la photographie. Vingt-deux de ses membres se sont amusés à redécouvrir leur région pour offrir leurs plus beaux coups de cœur, lors de cette exposition. Cette dernière se terminera le 5 avril. Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredi de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h, et les samedis de 10 h à midi.