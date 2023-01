Des œuvres d’art public devant l’aréna Cascades et le centre récréatif PGR

La Ville présente à sa population les deux œuvres d’art réalisées dans le cadre de la politique d’intégration des arts à l’architecture de ses deux nouvelles infrastructures. L’artiste José Luis Torres a réalisé «Dialogue», une œuvre d’une grande fluidité qui s’agence parfaitement au centre récréatif PGR. Pour sa part, Ludovic Boney a créé «En équilibre», une œuvre d’art monumentale et colorée que l’on retrouve en façade de l’aréna Cascades.

«Les deux artistes ont bien cerné notre milieu et la vocation de chacune de ces deux infrastructures afin de créer des œuvres uniques et très représentatives. Nous sommes très heureux du résultat, cela ajoute un bel éclat coloré aux deux bâtiments», mentionne Denis Blais, maire de Témiscouata-sur-le-Lac.

«DIALOGUE» DE L'ASRTISTE JOSÉ LUIS TORRES

«Par la grande fluidité de ses formes aériennes, "Dialogue" aborde, de manière vivifiante, un état de dynamisme et de vivacité à l’image d’une communauté inclusive et rassembleuse. Son rythme propose une trajectoire en suspension. L’œuvre fait référence à la rencontre, à la solidarité et à l’échange. Sa portée symbolique aborde l’esprit de communauté, l’unité et l’harmonie. La circularité évoque la notion du vivre-ensemble, de famille et de collectivité comme synonyme d’un tout. Visible à partir de plusieurs points de vue, de l’extérieur comme de l’intérieur du centre récréatif, l’œuvre à échelle humaine s’intègre avec élégance et prestance à l’environnement, de manière à créer une expérience esthétique unique et accueillante», décrit l’artiste.

Né en Argentine, José Luis Torres vit et travaille au Québec depuis 2003. Il détient un baccalauréat en arts visuels, une maîtrise en sculpture et une formation en architecture ainsi qu'en intégration des arts à l'architecture. Sa démarche de création cherche à créer des ponts entre les gens, motivée par un désir de lier les communautés, leurs histoires et leurs environnements. Sa pratique artistique s’articule autour de la notion d’appropriation de l’espace et des détournements de sens par le biais de gestes simples posés sur des éléments issus de nos environnements quotidiens.

«EN ÉQUILIBRE» DE LUDOVIC BONEY

«"En équilibre" est un assemblage de caissons d’aluminium, courbés, colorés, donnant l’impression de tenir en équilibre sur une forme circulaire. Par sa forme et sa composition, l’œuvre cherche à représenter les facteurs fondamentaux qui entrent en jeu dans toute organisation et qui assurent un ensemble cohérent, gravitant autour d’un point central : l’utilisateur. C’est l’équilibre des éléments d’une équipe et de son système qui permet son fonctionnement, sa pérennité : sa réussite. Les clubs, les parents, les bénévoles, la municipalité, tous les intervenants sont des maillons essentiels afin d’assurer l’équilibre. Avec ses couleurs vivantes, son élévation et son positionnement "En équilibre" est une œuvre hautement reconnaissable. Les divers points de fuite, propre à la mise en espace du bâtiment, avec ses lignes droites, épurées et contemporaines sont soulignés en contre-emploi par les lignes courbes, la verticalité, et les couleurs vivantes de la sculpture. En équilibre est une œuvre d’art ludique, en recherche constante de dialogue avec l’architecture et son environnement», souligne l’artiste.

Né à Wendake en 1981, Ludovic Boney a terminé sa formation en sculpture en 2002. Il a réalisé, depuis, de nombreuses œuvres d’art marquantes dont plusieurs font partie de collections privées au Canada et en France. Inscrit dans une recherche formelle aux tendances minimalistes, Ludovic Boney intègre nécessairement les contraintes du matériau au concept de ses œuvres. Ses sculptures prennent des allures de structures esthétiques, les plans et les pleins laissent place aux lignes et aux vides pour signifier la création de nouveaux espaces : intimes et discrets.