Annulation du spectacle de Joyce N’Sana

La 4e présentation du Festival Mots de la rive se déroulera à Rivière-du-Loup du 12 au 15 septembre 2024. Les auteurs et autrices préalablement sélectionnés pourront partager leur texte devant un public par l’intermédiaire de comédiennes et comédiens. Les personnes participantes seront rémunérées, logées et nourries. La thématique de l’édition ...