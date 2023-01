Rencontre monumentale pour le 27e Concours intercollégial de sculpture sur neige

Le 27e Concours intercollégial de sculpture sur neige se déroulera du 3 au 5 février au centre-ville de Rivière-du-Loup sous le thème «Rencontre», un retour à la normale après deux années de perturbation causée par la pandémie.

Cette année, ce sont 16 équipes en provenance de 10 établissements collégiaux de partout au Québec et composées d’étudiantes et d’étudiants de différents programmes d’études, majoritairement en arts, qui participeront à l’évènement. Deux des équipes sont formées d’étudiantes et d’étudiants des programmes Gestion et intervention en loisir et Arts visuels du Cégep de Rivière-du-Loup.

Plus de 60 personnes séjourneront à Rivière-du-Loup spécialement pour cette occasion. Sur ces 16 équipes, soulignons la participation d’une équipe hors concours, composée d’étudiantes et d’étudiants en Arts visuels, qui réalisera son œuvre à l’entrée principale du Pavillon Ronald-Landry du Cégep.

Les équipes participantes disposent respectivement de 50 heures pour réaliser leur projet. Aucun ajout de neige n’est permis et les artistes doivent procéder à partir de blocs de 15 mètres cubes de neige. Le jury sera composé de Laura Chénard, athlète et intervenante culturelle à Rivière-du-Loup, Emmanuel Guy, sculpteur en art actuel de Rimouski, ainsi que Gabriel Bigaouette, sculpteur sur neige de Québec. Ce dernier agira aussi à titre de conférencier lors de l’accueil des participantes et participants.

Cinq bourses totalisant plus de 2 000 $ sont à l’enjeu : le premier prix de 1 000 $, les deuxième et troisième prix de 500 $ et 350 $, un prix Développement durable de 250 $ remis par l’Auberge internationale de Rivière-du-Loup, ainsi qu’un prix coup de cœur du public d’une valeur de 300 $. Les équipes lauréates seront dévoilées dans les heures suivant la fin de l’évènement.

Grâce à la participation du Musée du Bas-Saint-Laurent, un parcours d’interprétation des différentes sculptures sera possible dès 13 h 30 à partir du Parc Blais, le dimanche 5 février, et ce gratuitement.

L’ORGANISATION

Outre l’organisation du concours par François Maltais, Denis Beauséjour et Louis-Pier Dupuis Kingsbury, respectivement enseignants et technicien en travaux pratiques au Département des arts, le Cégep de Rivière-du-Loup peut compter sur l’aide de la Ville de Rivière-du-Loup, partenaire de l’évènement depuis 1995.

Le Concours est un projet associé au Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).