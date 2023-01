Rafaël Ouellet à la barre de la nouvelle série «Virage : double-faute»

Le réalisateur originaire de Dégelis, Rafaël Ouellet, a pris les rênes de la série «Virage : double-faute» diffusée sur les ondes de Noovo depuis le 10 janvier. Il a travaillé pendant toute l’année sur cette série, en même temps qu’il préparait la sortie de son dernier film «Arsenault & fils».

«Je suis un amateur de films de sport et de tennis. Ça faisait longtemps que Louis Morissette et moi, on cherchait un projet sur lequel travailler ensemble […] C’était un sacré défi, j’ai provisoirement dit oui sans lire les textes. C’était aussi un projet d’Éric Bruneau, c’était tout naturel que je finisse par aboutir là-dessus», explique Rafaël Ouellet.

Le comédien Éric Bruneau tient le rôle de Charles, un joueur de tennis qui consacre sa vie au sport malgré les blessures, le manque de financement et les troubles anxieux. Il a collaboré pour l’écriture de la série avec Marie-Hélène Lebeau Tashereau et Louis Morissette. Ce dernier joue également dans cette série. Il campe le personnage de Sylvain, un entraineur de Tennis Canada qui veut atteindre les plus hauts sommets.

Rafaël Ouellet souligne la participation de Tennis Canada qui a permis à l’équipe de tournage de se rendre sur les lieux de l’Omium de Montréal pour capter des images. «Il fallait trouver des façons inventives et productives pour donner l’impression que le stade était plein et que ça ait l’air vrai […] Je n’ai pas eu de contrat qui ait autant demandé de temps dans ma vie», ajoute le réalisateur de Dégelis.

Un important travail de post-production a été réalisé pour reproduire les sons d’un match de tennis. De nombreuses scènes de sport, d’action et des cascades lui ont donné de nombreux défis à relever lors du tournage. «C’est différent de tourner un couple qui se chicane dans sa chambre à coucher», plaisante Rafaël Ouellet. On compte environ 900 plans de caméra par émission de cette série, le double ou le triple de ce à quoi il est habitué.

«Nous avons de grandes ambitions pour cette série. On a envie qu’elle soit vue partout dans le monde. Les scènes de tennis étaient concentrées en quelques jours […] Pour un match de tennis, on faisait deux heures de tournage. Au Canada anglais, on aurait pris deux jours et aux Etats-Unis, une semaine. La barre était haute pour que ça ait l’air aussi bon et nous n’avons pas les mêmes moyens», souligne Rafaël Ouellet.

«Virage : double-faute» est le deuxième volet de la série «Virage» produite en collaboration avec KOTV et Bell Média. Elle se décline en huit épisodes de 60 minutes. La distribution est formée d’Éric Bruneau, Louis Morissette, Sylvie Léonard, Karl Farah, Audrey Roger, Denis Marchand, Adrien Lacroix, Lauren Hartley, Véronique Beaudet, Magalie Rioux et Lamia Benhacine. En plus d’être diffusée sur les ondes de Noovo, la série «Virage : double-faute» est aussi disponible sur la plateforme Crave.